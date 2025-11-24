Gran Bretaña intercepta 2 embarcaciones rusas

Londres, Ing.- Un barco patrulla del Reino Unido interceptó una corbeta rusa y un petrolero tras seguirlos a través del Canal de la Mancha, informó el Ministerio de Defensa británico el domingo, añadiendo que la actividad naval rusa alrededor de las aguas del Reino Unido ha aumentado un 30% en los últimos dos años.

En las últimas dos semanas, el barco patrulla HMS Severn interceptó la corbeta rusa RFN Stoikiy y el petrolero Yelnya cuando navegaban por el Canal de la Mancha, indicó el Ministerio. El Severn finalmente entregó las tareas de monitoreo a un aliado no identificado de la OTAN frente a la costa de Bretaña.

Además de los barcos estacionados alrededor de la costa del Reino Unido, las fuerzas británicas han desplegado tres aviones de vigilancia Poseidón en Islandia como parte de una misión de la OTAN para patrullar en busca de barcos y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico, señaló el Ministerio.

La noticia llega pocos días después de que el secretario de Defensa, John Healey, dijera a los periodistas que el barco espía ruso Yantar había apuntado con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia que monitoreaban sus actividades frente a la costa de Escocia.

