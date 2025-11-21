Honran a Dick Cheney

Washington.- La Catedral Nacional de Washington acogió el jueves a expresidentes, exvicepresidentes, enemigos políticos y nuevos amigos en un acto de respeto y memoria para Dick Cheney, el vicepresidente influyente y polarizador que se convirtió en un ácido crítico del presidente Donald Trump.

Trump, quien ha guardado silencio público sobre la muerte de Cheney, no fue invitado al servicio conmemorativo.

Asistieron dos expresidentes: el republicano George W. Bush, quien elogió al hombre que fue su vicepresidente, y el demócrata Joe Biden, quien una vez llamó a Cheney “el vicepresidente más peligroso que probablemente hemos tenido en la historia de Estados Unidos”, pero ahora honra su compromiso con su familia y sus valores.

“Sólido, raro y confiable”, dijo Bush sobre su vicepresidente, alabando a un hombre cuyo “talento y su moderación” superaron a su ego. “Inteligente y refinado, sin pretensiones”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Bush y otros notaron el comportamiento discreto de un hombre que, sin embargo, ejerció una gran influencia en el gobierno. “Sobre todo”, dijo Bush, “quería a alguien con la capacidad de asumir la presidencia sin distraerse con la ambición de buscarla”.

Liz Cheney, la hija mayor, solo abordó de manera indirecta la disputa con el actual mandatario, un hombre al que Cheney llamó “cobarde” por intentar revertir su derrota en las elecciones de 2020.

Habló de la convicción de su padre, al enfrentarse a una elección entre defensor al país ya un partido político, el país debe venir primero. “Los lazos de partido deben siempre ceder al único vínculo que compartimos como estadounidenses”, dijo.