Suben a 33 los muertos en Gaza

Deir Al Balah, Franja de Gaza.- Dos ataques israelíes sobre Jan Yunis, al sur de Gaza, se cobraron la vida de cinco personas a primera hora del jueves, lo que elevó a 33 el número de fallecidos en ataques aéreos en un período de unas 12 horas. La ofensiva es una de las más letales desde que el 10 de octubre entró en vigor un alto el fuego mediado por Estados Unidos.

La renovada escalada se produjo después de que Israel informó que sus soldados habían sido atacados en Jan Yunis el miércoles. El incidente no provocó bajas y el ejército respondió con ataques, añadió.

Cuatro ataques aéreos israelíes contra tiendas de campaña que albergaban a desplazados en Jan Yunis el miércoles por la noche y el jueves por la mañana mataron a 17 personas, incluyendo los de cinco mujeres y cinco niños, según funcionarios del hospital Nasser.

En la Ciudad de Gaza, 16 personas, incluyendo siete menores y tres mujeres, fallaron en dos ataques aéreos sobre un edificio, indicaron funcionarios del hospital Al-Shifa, en la parte norte de la urbe, a donde se llevaron los cuerpos.

Mientras, en el hospital Nasser, decenas de personas se reunieron para ofrecer oraciones fúnebres por los fallecidos en los ataques israelíes.

Los ataques se produjeron poco después de que el Consejo de Seguridad de la ONU respaldara el plan del presidente estadounidense Donald Trump para asegurar y gobernar Gaza. El plan faculta a una fuerza internacional para proporcionar seguridad en Gaza, aprueba una autoridad transitoria y prevé un posible camino futuro hacia un estado palestino independiente.