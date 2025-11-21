Juguetes hablan por niños abusados

Bogotá, Col.- Un pequeño pájaro de peluche prestó el jueves su voz en Colombia para defender a Carla, una niña de 12 años que fue abusada sexualmente por un familiar que está libre desde hace dos años.

Como el pájaro, otros 200 juguetes intentaron representar la voz de miles de menores que han sido abusados sexualmente como parte de una protesta simbólica realizada en Bogotá por la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS Colombia.

“Los peluches son símbolo de testigos mudos de esta situación. En los hogares donde están los niños muchas veces estos peluches pueden estar allí presenciando situaciones que ocurren de forma silenciosa, que nadie ve que son aberrantes”, dijo Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles. En 2024 al menos 17,653 menores fueron sometidos a exámenes médicos por presuntos delitos sexuales en su contra, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que representó una disminución respecto de los 19.192 exámenes practicados en 2023.

Para Reyes la disminución en las estadísticas no es del todo alentadora, porque cree que hay un subregistro debido a la falta de denuncias.

“El 82% de estos delitos ocurren en las propias familias, de manera que hay muchos incentivos para que se queden allí...