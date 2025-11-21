logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Juguetes hablan por niños abusados

Por AP

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Juguetes hablan por niños abusados

Bogotá, Col.- Un pequeño pájaro de peluche prestó el jueves su voz en Colombia para defender a Carla, una niña de 12 años que fue abusada sexualmente por un familiar que está libre desde hace dos años.

Como el pájaro, otros 200 juguetes intentaron representar la voz de miles de menores que han sido abusados sexualmente como parte de una protesta simbólica realizada en Bogotá por la organización no gubernamental Aldeas Infantiles SOS Colombia.

“Los peluches son símbolo de testigos mudos de esta situación. En los hogares donde están los niños muchas veces estos peluches pueden estar allí presenciando situaciones que ocurren de forma silenciosa, que nadie ve que son aberrantes”, dijo Esteban Reyes, director de Aldeas Infantiles. En 2024 al menos 17,653 menores fueron sometidos a exámenes médicos por presuntos delitos sexuales en su contra, según el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo que representó una disminución respecto de los 19.192 exámenes practicados en 2023.

Para Reyes la disminución en las estadísticas no es del todo alentadora, porque cree que hay un subregistro debido a la falta de denuncias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


“El 82% de estos delitos ocurren en las propias familias, de manera que hay muchos incentivos para que se queden allí...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se desata incendio en sede de la COP30
Se desata incendio en sede de la COP30

Se desata incendio en sede de la COP30

SLP

AP

Una falla de un generador o un cortocircuito en un stand podría haber ocasionado el fuego

Mortal accidente de un autobús en Camboya
Mortal accidente de un autobús en Camboya

Mortal accidente de un autobús en Camboya

SLP

AP

Juguetes hablan por niños abusados
Juguetes hablan por niños abusados

Juguetes hablan por niños abusados

SLP

AP

Suben a 33 los muertos en Gaza
Suben a 33 los muertos en Gaza

Suben a 33 los muertos en Gaza

SLP

AP

Israel lanza su ofensiva más letal desde la entrada en vigor de la tregua