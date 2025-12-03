Intensifican rescates luego de severas inundaciones

BATANG TORU, Indonesia.- Los equipos de emergencia se apresuraron a llegar a los sobrevivientes y recuperar más cuerpos el martes después de que el número de muertos por las catastróficas inundaciones y devastadas de tierra de la semana pasada superó los 1.300 en Indonesia, Sri Lanka y Tailandia. Alrededor de 1.000 personas continúan desaparecidas.

Días de intensas lluvias monzónicas inundaron vastas áreas, dejando a millas de personas varadas y muchas otras aferradas a los tejados y árboles a la espera de ayuda. Las inundaciones y deslizamientos de tierra mataron a por lo menos 1.347 personas: 753 en Indonesia, 410 en Sri Lanka, 181 en Tailandia y tres en Malasia, informaron las autoridades el martes.

El presidente de Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, dijo que es demasiado pronto para determinar el número exacto de muertos en su país.

En Indonesia, la nación más afectada, los rescatistas pasan problemas para acceder a las aldeas en la isla de Sumatra, donde los caminos fueron arrasados y los puentes se vinieron abajo. Al menos 650 personas siguen desaparecidas, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del país. Se han desplegado helicópteros y botes, pero los funcionarios advierten que las malas condiciones del clima y los daños en la infraestructura ralentizan las operaciones. Se trata del peor desastre natural en Indonesia desde que un terremoto y tsunami en Célebes cobró la vida de más de 4.300 personas en 2018.

Las inundaciones y deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra arrastraron con millones de metros cúbicos de madera talada.