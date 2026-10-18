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León XIV regresa al Vaticano

Médico no ve obstáculos para su gira por Latinoamérica, luego de su cirugía de pulmón

Por AP

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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León XIV regresa al Vaticano
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      Ciudad del Vaticano.- El cirujano oncológico de León XIV dijo que no hay "motivos clínicos" para impedir el viaje previsto del pontífice a Latinoamérica el próximo mes, mientras el papa regresaba al Vaticano el sábado, días después de someterse a una cirugía de pulmón.

      "El Santo Padre, durante su recuperación posoperatoria, se ha implicado en cuerpo y alma", dijo el doctor Stefano Margaritora a Vatican News, y agregó que esperaba que el papa se recuperara por completo de la cirugía "dentro de unos diez días más".

      León, de 71 años, tiene previsto realizar un ambicioso viaje del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Perú y Argentina, que incluye una docena de vuelos y dos trayectos en helicóptero a grandes altitudes.

      "En cuanto a un viaje largo, con desplazamientos en avión, que tendrá lugar dentro de aproximadamente tres semanas, diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar", dijo Margaritora.

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      A León, de 71 años, le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho el martes. En la operación se confirma que tenía adenocarcinoma, el tipo más común de cáncer de pulmón.

      "Estoy mucho mejor, gracias", dijo el papa cuando le preguntaron cómo estaba mientras se alejaba en un SUV negro.

      León saludó a pacientes dentro del hospital junto a su cirujano, antes de saludar con la mano a los simpatizantes afuera que gritaban "Santidad" mientras caminaba hacia un vehículo que lo esperaba.

      Se detuvo cuando una niña ucraniana de 13 años le dio un muñeco papal hecho a mano que, según dijo, la había ayudado durante un tratamiento exitoso contra el cáncer. Ella había conocido brevemente a León en una audiencia en la Plaza de San Pedro en diciembre, un encuentro que dijo a los reporteros "le dio la fuerza para superar la enfermedad". Asumirá su primera tarea oficial el domingo, impartiendo la bendición tradicional del Ángelus a los fieles en la Plaza de San Pedro.

      Margaritora, el jefe de cirugía torácica del hospital Gemelli de Roma, también confirmó que el nódulo fue descubierto por casualidad durante exámenes abdominales rutinarios. Aparecía como "una pequeña mancha" en la base del pulmón, que se extiende hasta el diafragma, dijo.

      "El cáncer estaba en sus primeras etapas, y el papa no presentaba ningún síntoma respiratorio y se encontraba perfectamente", dijo el especialista.

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