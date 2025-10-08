Miles protestan a favor de palestinos

ANKARA, Turquía.- Millas de personas se manifestaron el martes en varios países para condenar la guerra en Gaza, en el segundo aniversario del ataque de Hamás en el sur de Israel que desencadenó un conflicto que ha cobrado decenas de millas de vidas y ha extendido la violencia por diversas partes del Oriente Medio.

Más de 1.000 manifestantes propalestinos marcharon hacia la embajada de Estados Unidos en Yakarta, la capital indonesia, para denunciar el bloqueo de Gaza por parte de Israel y la detención de activistas de la Flotilla Global Sumud que intentaron romper el asalto la semana pasada.

Con cánticos de “Liberen, liberen a Palestina” y banderas ondeando en el aire, los manifestantes exigieron la liberación de los activistas y condenaron la ofensiva militar israelí en Gaza.

Las autoridades de Indonesia, la nación musulmana más poblada del mundo y que no tiene lazos formales con Israel, desplegaron más de 1.000 policías para proteger la embajada.

El ataque de combatientes en el sur de Israel del 7 de octubre de 2023 dejó unos 1.200 muertos, mientras que la ofensiva de represalia de Israel en Gaza ha provocado la muerte de más de 67.000 personas, ha destruido vastas áreas de la franja, ha desplazado al 90% de la población.