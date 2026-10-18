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Miles son evacuados por los incendios forestales

Cientos de bomberos combaten el fuego en California

Por AP

Octubre 18, 2026 03:00 a.m.
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Miles son evacuados por los incendios forestales
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      San Juan Capistrano, California.- Equipos de bomberos en el sur de California trabajaron el sábado para contener un incendio avivado por el viento que carbonizó colinas y quemó al menos seis grandes viviendas costeras, lo que provocó la evacuación de miles de personas.

      Cientos de bomberos trabajaron toda la noche en un incendio que ardía en las colinas que se extienden entre las ciudades costeras de San Juan Capistrano y San Clemente, en el condado de Orange. En una colina panorámica popular entre los excursionistas, solo quedaba una bandera estadounidense entre el terreno completamente calcinado.

      El incendio Norte, de rápida propagación, se inició el viernes  pasado en San Clemente en medio de los vientos cálidos y fuertes de Santa Ana que lo empujaron hacia San Juan Capistrano, lo que provocó la evacuación de unos 16,000 residentes.

      Fue uno de los distintos incendios ocurridos en la región, azotada por ráfagas secas y cálidas conocidas como vientos de Santa Ana, que soplan desde el interior hacia la costa. Los vientos más fuertes golpearon la zona el viernes por la tarde. Pero se esperaba que las condiciones que incrementan el riesgo de incendio se mantuvieran hasta la noche del sábado, con un aviso de calor vigente hasta las 8 de la noche del sábado en la costa de los condados de Orange y San Diego, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

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      El incendio abarcaba poco menos de 2 kilómetros cuadrados y estaba contenido en un 5% el sábado, cuando los bomberos aún rociaban agua sobre los escombros humeantes de una vivienda que se quemó.

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