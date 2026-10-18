No Kings piden voto anticipado

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Washington.- Cientos de mítines organizados por la red No Kings (Sin reyes) en oposición al presidente Donald Trump se celebraban el sábado en ciudades y comunidades de todo Estados Unidos, con el objetivo de animar a la gente a votar de manera anticipada en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Los actos previstos se presentaban como apartidistas, aunque buscaban aprovechar casi dos años de marchas y manifestaciones de No Kings protagonizadas por personas molestas con la presidencia de Trump.

Una banda entretuvo el sábado a lo que parecía ser unos cientos de personas con gorras y abrigos en el Monumento a Lincoln, en Washington, DC Pese al clima frío, muchos miembros del público bailaron al ritmo de la música. "VOTA CON ANTICIPACIÓN" y "¡FUERA MANOS DE MI VOTO!" figuraban entre los numerosos carteles que se mostraban.

En Atlanta, el concejal municipal Michael Julian Bond pidió a la multitud que instara a otros a votar antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

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"La Constitución te da un poder, ¿verdad? Ese es el poder de votar. ¿Vas a usar ese poder?", preguntó Bond.

"No ves a Superman renunciando a su poder", continuó Bond. "No ves a Black Panther renunciando a su poder. No ves a Wonder Woman renunciando a su lazo mágico. Entonces, ¿por qué renunciarías a tu derecho, tu poder, tu obligación de votar? Sé un superhéroe, usa tu poder. Ve a las urnas y vota".

Desde hace tiempo, Trump ha desconfiado del voto por correo y ha afirmado, sin pruebas, que el fraude electoral le costó las elecciones presidenciales de 2020.