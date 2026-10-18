Norcorea prueba sistema de torpedos

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Seúl, Corea del Sur.- Corea del Norte anunció el sábado que probó con éxito un nuevo sistema de torpedos que utiliza inteligencia artificial para la detección y guía de objetivos.

La Agencia Central de Noticias de Corea informó que el arma probada el jueves era un sistema de torpedos "ultrarrápido y de gran precisión" llamado Zam-2.0. No explicó a qué se refería con inteligencia artificial.

La prueba verificó los sistemas de propulsión del arma, que fueron desarrollados mediante más de 180 ensayos en los últimos cinco años.

Corea del Norte ha intensificado las demostraciones de armamento en las últimas semanas, incluyendo sus primeras pruebas de misiles lanzados bajo el agua en casi tres años, mientras su líder, Kim Jong Un, cambia su enfoque hacia las capacidades navales tras años de desarrollo de misiles balísticos. Expertos señalan que en esas pruebas, realizadas el miércoles, probablemente participó un submarino aún no desplegado que Pyongyang apuntó que está diseñado para lanzar armas nucleares.

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El Norte probó también sistemas de misiles hipersónicos de diversos alcances el 20 de septiembre y el 3 de octubre, en su intento de ampliar su arsenal de armas diseñados para saturar las defensas antimisiles de Corea del Sur y Japón.