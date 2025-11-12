logo pulso
Ola de frío récord impacta en EEUU

Bajas temperaturas afectaron el sureste, anuncian heladas en Alabama, Florida y Georgia

Por AP

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
Ola de frío récord impacta en EEUU

La primera gran ola de frío de la temporada sumergió partes del sureste de Estados Unidos en temperaturas récord el martes, provocando advertencias de heladas en Alabama, Florida y Georgia mientras la nieve cubría el área de los Grandes Lagos y la ráfaga de aire frío avanzaba.

La corriente de aire ártico que afecta a los dos tercios orientales del país migraron hacia el este y sureste desde las Llanuras del Norte, que fueron golpeadas con vientos fríos y nieve durante el fin de semana. Para gran parte del sureste el martes, eso significó una transición abrupta a temperaturas invernales después de haber disfrutado de entre 21 y 27 grados centígrados.

Algunos récords diarios fueron “absolutamente destruidos”, afirmó el meteorólogo Scott Kleebauer, incluyendo una mínima de 2 grados centígrados bajo cero (28 grados Fahrenheit) en el aeropuerto de Jacksonville, Florida, el martes por la mañana. Eso rompió el récord anterior de 1 grado centígrado establecido en 1977.

El sureste de Estados Unidos enfrentará algunos días más fríos de lo normal antes de calentarse más adelante en la semana.

Advertencias en Florida sobre iguanas que caen

Las iguanas comenzaron a “congelarse” y caer de los árboles a medida que las temperaturas descendieron a 4° Celsius o menos en Florida, según Kleebauer, un meteorólogo del Centro de predicción del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional.

“Las iguanas, debido a su naturaleza reptiliana, entran en este tipo de modo de supervivencia, y su sistema básicamente se apaga”, explicó. “No están acostumbradas a esos tipos de temperaturas. Solo las experimentan un puñado de veces al año, si acaso”.

Publicaciones de los reptiles aturdidos comenzaron a aparecer en las redes sociales mientras los floridanos también enfrentaban un clima desacostumbrado.

“Muchas veces uno se adentra en el otoño y luego eventualmente llega el invierno”, comentó Kleebauer. “Esto fue más — estuvo cálido allí por mucho tiempo y de repente es un shock para el sistema con lo frío que fue el golpe”.

En todo Virginia Occidental, una capa de nieve y hielo antes del amanecer contribuyó a docenas de accidentes antes de que saliera el sol y mejoraran las condiciones de las carreteras.

Más de 14 pulgadas de nieve permitieron al White Grass Ski Touring Center montañas del norte abrir para el esquí de fondo.

