Oleshky, entre el frío y la hambruna

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Los alimentos y los suministros médicos escasean desde hace meses en Oleshky, a orillas del río Dniéper, que separa a las fuerzas ucranianas de los ocupantes rusos de la ciudad. No hay electricidad, calefacción ni agua corriente. Las carreteras de acceso están minadas y salpicadas de vehículos calcinados. Drones amenazantes zumban en el cielo.

Una residente desesperada vio cómo la ciudad, situada en primera línea del frente, se sumía cada vez más en una crisis humanitaria mientras su población atrapada se reducía a menos de 2,000 personas. Decidió que era hora de escapar por lo que se ha bautizado como "la carretera de la muerte".

Así que esta expeluquera de 40 años caminó —durante 20 kilómetros por la carretera parcialmente minada— temiendo que "cada paso pudiera ser el último", manifestó.

Oleshky, que en su día era una ciudad con unos 24,000 habitantes, fue capturada por las fuerzas de Moscú el primer día de su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Sus edificios fueron bombardeados y quemados y su infraestructura quedó dañada. Otro desastre la golpeó en junio de 2023, cuando quedó anegada tras el colapso de la represa de Kajovka por una explosión que, según una investigación de The Associated Press, probablemente fue causada por el ejército ruso y se cobró la vida de cientos de residentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Y ahora, quienes aún permanecen en la maltrecha ciudad en el frente suroriental de Ucrania se enfrentan a una muerte por hambre o enfermedad en vísperas de otro invierno duro, sin que se vislumbre un acuerdo ni siquiera para una evacuación humanitaria de la ciudad.

"No queda nada en Oleshky", afirmó la mujer, que huyó en agosto y habló con The Associated Press bajo condición de anonimato por miedo a su seguridad. "No hay comida, no hay suministros, no hay atención médica, no hay ayuda de ningún tipo".

Ambos bandos se culpan mutuamente de la situación: Rusia dice que Ucrania bloquea deliberadamente los suministros y las evacuaciones, y Kiev responde que, en la práctica, Moscú retiene a los civiles como si fueran rehenes.

Ucrania ha pedido repetidamente un alto fuego en la zona para organizar evacuaciones. Rusia, que como potencia ocupante está obligada por el derecho internacional a garantizar que los civiles bajo su control tengan lo necesario para sobrevivir, no ha asumido ningún compromiso.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, habló del sufrimiento de Oleshky a manos de Rusia en un foro internacional en Polonia el 12 de octubre, donde señaló que la ciudad había sido "arrasada sus los cimientos".

Kiev "está tratando de ayudar a estas personas, pero están bajo ocupación", expresó el mandatario. "Desbloqueen la ciudad de Oleshky y traigan de vuelta a nuestros ciudadanos".

En una conversación telefónica el viernes con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el papa León XIV pidió un alto el fuego para permitir la entrega de alimentos y medicinas en Oleshky y evacuar a los civiles de forma segura, informó el Vaticano.

Morgue desbordada

Según los informes, los residentes que siguen allí buscan comida entre los edificios destruidos o intentan cultivar verduras en huertos. Sacan el agua de pozos. Utilice leña para calentarse. Los cadáveres se descomponen en la morgue de la ciudad por la falta de electricidad.

Otros 100 cuerpos llenan el sótano del hospital de Oleshky, dijo Tetiana Hasanenko, la jefa en el exilio de la administración militar ucraniana de la ciudad.

La oficina de derechos humanos de Naciones Unidas indicó que la última entrega regular de alimentos por carretera fue el 26 de mayo. Las autoridades nombradas por Rusia en Oleshky dijeron este mes que repartieron dos toneladas de ayuda, aunque admitieron que no era suficiente.

La oficina de la ONU señaló que el hospital carece de medicamentos y suministros básicos, que los ataques con drones impiden que las ambulancias lleguen a los pacientes y que no es seguro trasladarlos a otro lugar.

"Es vivir imposible en Oleshky, ya no queda vida allí", comentó otro residente que huyó a Mariúpol, controlado por Rusia.

Incluso los soldados rusos se han desplazado más hacia el interior de la parte ocupada de la región de Jersón, más lejos del Dniéper, de acuerdo con lo dicho por la expeluquera.

Se consideró afortunada por haber sobrevivido al trayecto desde Oleshky hasta la aldea de Radensk, también ocupada por Rusia pero más lejos del frente y, por lo tanto, en mejores condiciones.

Contó que un conocido que intentó llevar comida a Oleshky murió en la carretera cuando su auto fue baleado. Vio una foto de él "cubierto de sangre, con pan y muslos de pollo esparcidos a su alrededor".

Hasanenko dijo que la ruta de Oleshky a Radensk es conocida como "la carretera de la muerte" porque "hay cadáveres tirados y nadie los retira". Mencionó que, este mes, una explosión provocó cuatro fallecidos y dejó gravemente herido a un hombre de 86 años.

Las tropas del Kremlin fueron expulsadas de la ciudad de Jersón, más grande y ubicada al otro lado del Dniéper, en 2022, pero minaron las carreteras alrededor de Oleshky, dijo el teniente Yevhen Voronetskyi, portavoz de la 34ª Brigada Independiente de Infantería de Marina de Ucrania. Los drones de Kiev también minaron de forma remota los senderos forestales utilizados por los soldados rusos, agregó.

Algunos evacuados que logran llegar a Radensk tratan de volver a Oleshky con comida "porque tienen hijos esperando en casa, o padres ancianos que no pueden moverse", explicó Hasanenko, señalando que en la ciudad quedan al menos 35 niños.

El ejército ucraniano dice que sus drones llevan algo de ayuda.

Voronetskyi, el teniente ucraniano, dijo que la escasez de alimentos en Oleshky comenzó hace meses y "cada vez (es) peor".

Durante al menos un año, su brigada ha hecho volar drones con capacidad para transportar alrededor de 20 kilos (44 libras) de carga cada uno sobre el Dniéper hacia la ciudad con ayuda alimentaria, y agregó que desde septiembre se han entregado más de siete toneladas.

Los paquetes contienen alimentos enlatados, ingredientes para hacer pan, trigo sarraceno, arroz, azúcar y dulces para los niños, además de kits de higiene y medicamentos, incluida insulina, detallados.

Pero Voronetskyi advirtió que estos suministros no están pensados para que la gente pase el invierno, sino para ayudarlos a "recuperar fuerzas, empacar sus cosas... y seguir intentando salir de Oleshky".