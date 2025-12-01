Papa XIV pide a Líbano ser un pacificador real

logo pulso
Mundo

Por AP

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
Estambul, Turquía.- El papa León XIV desafió el domingo a la cúpula política de Líbano a ser verdaderos pacificadores y dejar de lado sus diferencias, mientras busca llevar un mensaje de esperanza al pueblo libanés y fortalecer a una comunidad cristiana crucial en el Oriente Medio.

León no hizo referencia directa a la reciente guerra en su discurso en el palacio presidencial. Pero reconoció las dificultades por las que ha pasado el pueblo libanés.

“Han sufrido mucho por las consecuencias de una economía que mata, de la inestabilidad global que tiene repercusiones devastadoras también en el Levante, y de la radicalización de identidades y conflictos”, dijo León. “Pero siempre han querido, y sabía, empezar de nuevo”.

Pidió a los gobernantes libaneses que busquen la verdad y se involucren en un proceso de reconciliación con “aquellos que han sufrido agravios e injusticias” si realmente quieren ser considerados pacificadores.

Una cultura de reconciliación, dijo, debe venir desde arriba con el liderazgo dispuesto a dejar de lado sus intereses personales y “reconocer el bien común como superior al particular”.

El punto culminante de la visita de León a Líbano será el martes, cuando se realice una oración en el lugar de la explosión del 4 de agosto de 2020, que mató a más de 200 personas y causó daños por miles de millones de dólares.

