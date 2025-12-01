Por guerras, se disparan ventas de armamento

Estocolmo, Suecia.- Los principales fabricantes de armas a nivel mundial registraron un aumento del 5.9% en sus ingresos por ventas de armamento y servicios militares el año pasado, impulsado por las guerras en Ucrania y Gaza, así como por el creciente gasto militar de los países, según un informe.

El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus iniciales en inglés) informó que los ingresos de los 100 mayores fabricantes de armas aumentaron a 679.000 millones de dólares durante el año 2024, la cifra más alta que se haya registrado.

La mayor parte del aumento se debió a empresas con sede en Europa y Estados Unidos, pero hubo incrementos en todo el mundo --salvo por Asia y Oceanía-- donde los problemas en la industria armamentista china provocaron una ligera caída.

Treinta de las 39 empresas estadounidenses en el top 100 --incluidas Lockheed Martin, Northrop Grumman y General Dynamics-- registraron aumentos. Sus ingresos combinados aumentaron un 3,8% a 334.000 millones de dólares. Sin embargo, SIPRI señaló que “los retrasos generalizados y los sobrecostos continúan afectando al desarrollo y la producción” en los principales programas liderados por Estados Unidos, incluido el avión de combate F-35.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Veintitrés de las 26 empresas en Europa, excluyendo a Rusia, registraron incrementos en la venta de armas a medida que el continente aumentó sus gastos. Sus ingresos agregados aumentaron un 13% a 151.000 millones de dólares, impulsados por la demanda vinculada a la guerra en Ucrania y la amenaza percibida de Rusia.

Hubo ganancias notables para Checoslovak Group de Chequia, cuyos ingresos se dispararon un 193% gracias en parte a un proyecto liderado por el gobierno para abastecer de proyectiles de artillería a Ucrania; así como para la Industria de Defensa de Ucrania JSC, que tuvo un aumento del 41 por ciento.

Las empresas europeas están invirtiendo en nuevas capacidades de producción para satisfacer la mayor demanda, pero la investigadora de SIPRI, Jade Guiberteau Ricard, advirtió que “el abastecimiento de materiales podría plantear un desafío creciente”, siendo la reestructuración de las cadenas de suministro de minerales críticos una posible complicación ante las restricciones de exportación de China.