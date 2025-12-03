Preparan redadas en EU vs. somalíes

MINNEAPOLIS.- Las autoridades federales preparan un operativo de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota que se centraría principalmente en los inmigrantes somalíes que viven ilegalmente en Estados Unidos, según una persona familiarizada con la planificación.

Paralelamente a la medida, el presidente Donald Trump intensificó nuevamente el martes la retórica sobre la considerable comunidad somalí de Minnesota, diciendo que no quería en Estados Unidos a los inmigrantes del país del este de África porque “no contribuyen en nada”.

La operación de aplicación de la ley podría comenzar en los próximos días y se espera que se enfoque en el área de Minneapolis–St. Paul y en personas con órdenes definitivas de deportación, indicó la fuente. Equipos de agentes de inmigración se desplegarían por las dos ciudades en lo que la persona descrita como una redada dirigida y de alta prioridad, aunque los aviones siguen estando sujetos a cambios.

La perspectiva de una operación centrada en los migrantes somalíes probablemente profundizará las tensiones en Minnesota, hogar de la comunidad somalí más grande del país. Comenzaron a llegar en la década de 1990, huyendo de la larga guerra civil en su nación y atraídos por los generosos programas sociales de Minnesota.

Se calcula que unas 260.000 personas de ascendencia somalí vivían en Estados Unidos en 2024, según la Encuesta Anual de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. La población más grande está en el área de Minneapolis, hogar de aproximadamente 84.000 residentes, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Ohio, Washington y California también tienen poblaciones importantes.

Trump se ha centrado cada vez más en los somalíes que viven en Estados Unidos diciendo que “han causado muchos problemas”. Los líderes comunitarios dicen que el mandatario ha inflamado las tensiones y ha revivido temores de discriminación racial.

El presidente dijo el martes en una reunión del gabinete que los inmigrantes somalíes dependen demasiado de la red de seguridad social estadounidense y aportan poco.