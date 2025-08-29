Realizan vigilia por las víctimas de tiroteo

Richfield, Minnesota.- Pocas horas después de que una persona abrió fuego a través de las ventanas de una iglesia católica en Minneapolis, matando a dos niños e hiriendo a 17 personas, cientos de personas se reunieron en el gimnasio de una escuela cercana, abrazándose y secándose las lágrimas durante una vigilia junto al gobernador Tim Walz y miembros del clero.

Hablando ante una multitud silenciosa apretujada hombro con hombro la noche del miércoles, mientras cientos más esperaban afuera, el arzobispo Bernard Hebda describió cómo los estudiantes trataron de proteger a sus compañeros de clase cuando estallaron los disparos.

“En medio de eso hubo valentía, hubo coraje, pero sobre todo hubo amor”, dijo en la Academia de los Santos Ángeles, unos 3,2 kilómetros al sur del tiroteo, en el suburbio de Richfield.

Con un rifle, una mira telescópica y una pistola, Robin Westman, de 23 años, disparó docenas de rondas el miércoles por la mañana hacia los niños sentados en los bancos durante la misa en la Escuela Católica de la Anunciación, dijo el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, en conferencias de prensa. Después se suicidó, agregó.

El director del FBI, Kash Patel, dijo en X que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo interno y un crimen de odio dirigido a los católicos.