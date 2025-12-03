Tormenta de nieve azota noreste de EU

PORTLAND, Maine.- El noreste de Estados Unidos vio llegar el martes su primera gran tormenta de nieve invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después del feriado de Acción de Gracias.

Algunas partes del norte de Nueva Inglaterra esperaban hasta 25,4 centímetros de nieve. Una tormenta ventosa y potencialmente helada se dirigió a la región y podría empapar algunas partes de los seis estados del área mientras acumulaba nieve en otras, declararon los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve. Para la mañana del martes, la nieve caía de manera constante en toda la región.

La ráfaga invernal se produjo días después de que más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) de nieve cayeron en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago durante el fin de semana, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el servicio meteorológico. El récord anterior se inició en 1951.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, pero la nueva tormenta se dirigió al Atlántico medio y al noreste, y se prevén hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el martes, indicó el meteorólogo Andrew Orrison. Cientos de vuelos fueron retrasados en medio de la nieve.

“Va a ser la primera nevada de la temporada para muchas de estas áreas, y será bastante significativa”, expresó Orrison.

El invierno meteorológico, que abarca de diciembre a febrero, es utilizado por los climatólogos para mantener registros constantes y diferentes de las estaciones astronómicas que se encuentran en la mayoría de los calendarios.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para la costa de Maine desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles, indicando que los residentes “deberían retrasar todos los viajes si es posible” debido a la nieve. El estado es uno de los muchos que recibirán su primera gran nevada de diciembre, apuntaron los meteorólogos.