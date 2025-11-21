Tras erupción, rescatan a 170 personas

Yakarta, Indonesia.- Las autoridades de Indonesia dijeron el jueves que ayudaron a regresar a más de 170 escaleras mecánicas que quedaron atrapados en la víspera por la repentina erupción del monte Semeru, mientras que la actividad sísmica del volcán más alto de la isla de Java indicaba que la erupción continuaría.

Unas 178 personas —incluyendo escaladores, porteadores, guías, funcionarios de turismo y turistas— comenzaron su ascenso al monte de 3.676 metros (12.060 pies) en el distrito de Lumajang, en la provincia de Java Oriental, el miércoles pasado y quedaron varados en la zona de acampada de Ranu Kumbolo.

“Están a salvo y se les está ayudando a regresar”, dijo Priatin Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, en una videoconferencia de prensa.

Hetty Triastuty, otra funcionaria del centro, agregó que Ranu Kumbolo es un punto seguro que está fuera de la zona principal de peligro de ocho kilómetros (cinco millas) desde el cráter. La zona de acampada se ubica en la ladera norte del monte, que no está en la trayectoria de la nube caliente que se observa que se desplazaba hacia el sur-sureste.

Las escaleras mecánicas, sin embargo, podrían haber estado expuestas a la ceniza volcánica.