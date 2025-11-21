logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Tras erupción, rescatan a 170 personas

Por AP

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Tras erupción, rescatan a 170 personas

Yakarta, Indonesia.- Las autoridades de Indonesia dijeron el jueves que ayudaron a regresar a más de 170 escaleras mecánicas que quedaron atrapados en la víspera por la repentina erupción del monte Semeru, mientras que la actividad sísmica del volcán más alto de la isla de Java indicaba que la erupción continuaría.

Unas 178 personas —incluyendo escaladores, porteadores, guías, funcionarios de turismo y turistas— comenzaron su ascenso al monte de 3.676 metros (12.060 pies) en el distrito de Lumajang, en la provincia de Java Oriental, el miércoles pasado y quedaron varados en la zona de acampada de Ranu Kumbolo.

“Están a salvo y se les está ayudando a regresar”, dijo Priatin Hadi Wijaya, jefe del Centro de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos, en una videoconferencia de prensa.

Hetty Triastuty, otra funcionaria del centro, agregó que Ranu Kumbolo es un punto seguro que está fuera de la zona principal de peligro de ocho kilómetros (cinco millas) desde el cráter. La zona de acampada se ubica en la ladera norte del monte, que no está en la trayectoria de la nube caliente que se observa que se desplazaba hacia el sur-sureste. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Las escaleras mecánicas, sin embargo, podrían haber estado expuestas a la ceniza volcánica.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se desata incendio en sede de la COP30
Se desata incendio en sede de la COP30

Se desata incendio en sede de la COP30

SLP

AP

Una falla de un generador o un cortocircuito en un stand podría haber ocasionado el fuego

Mortal accidente de un autobús en Camboya
Mortal accidente de un autobús en Camboya

Mortal accidente de un autobús en Camboya

SLP

AP

Juguetes hablan por niños abusados
Juguetes hablan por niños abusados

Juguetes hablan por niños abusados

SLP

AP

Suben a 33 los muertos en Gaza
Suben a 33 los muertos en Gaza

Suben a 33 los muertos en Gaza

SLP

AP

Israel lanza su ofensiva más letal desde la entrada en vigor de la tregua