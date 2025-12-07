Ucrania, la guerra sin visos de paz

Kiev, Ucrania.- Rusia lanzó un importante ataque con misiles y drones sobre Ucrania durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, después de que funcionarios de Estados Unidos y Ucrania anunciaron que el sábado mantendrán la tercera jornada de conversaciones para poner fin a una guerra que dura ya casi cuatro años

Rusia disparó 653 aviones no tripulados y 51 misiles en el ataque de gran alcance, lo que activó las alarmas antiaéreas en todo el país, coincidiendo con la celebración del Día de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo la fuerza aérea del país el sábado por la mañana.

Las fuerzas ucranianas derribaron y neutralizaron 585 drones y 30 misiles, agregados, agregando que en total se atacaron 29 ubicaciones.

Al menos ocho personas resultaron heridas en la ofensiva, de acuerdo con el ministro ucraniano del Interior, Ihor Klymenko.

Al menos tres de los lesionados estaban en la región de Kiev, señalaron las autoridades locales. Se reportaron avistamientos de drones hasta en la región occidental de Leópolis.

La planta nuclear de Zaporiyia perdió temporalmente toda la energía externa durante la noche, informó el sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica, citando a su director general, Rafael Mariano Grossi.

Por su parte, el Ministerio de Defensa del Kremlin informó que sus defensas aéreas derribaron 116 drones ucranianos sobre territorio ruso durante la noche y hasta el sábado.

La última ronda de ataques se produjo mientras los asesores del presidente Donald Trump y funcionarios ucranianos dijeron que se reunirán por tercer día el sábado después de sus avances en la búsqueda de un acuerdo sobre un marco de seguridad para la Ucrania de posguerra.

Tras las conversaciones del viernes, ambas partes ofrecieron además una evaluación prudente que indicó que cualquier “progreso real hacia un acuerdo” dependerá, en última instancia, “de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo”.