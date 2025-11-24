logo pulso
Mundo

Ultranacionalista gana las elecciones en Bosnia

Por EFE

Noviembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Ultranacionalista gana las elecciones en Bosnia

Zagreb.- Sinisa Karan, candidato del partido SNSD del ultranacionalista prorruso Milorad Dodik, ha ganado con el 50,9 % de los votos las elecciones presidenciales de este domingo en la República Srpska (RS), una de las dos entidades de Bosnia-Herzegovina, según el escrutinio, no definitivo, en el 93 % de los colegios.

Karan es el candidato respaldado por el secesionista Dodik para sustituirlo después de que el pasado agosto fuera sentenciado a seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por no acatar las decisiones del alto representante internacional para el país, Christian Schmidt

Su rival, Branko Blanusa del principal partido opositor, el SDS, ganó un 47,81 % de los votos según esos datos, aún no oficiales, de la Comisión Electoral de Bosnia-Herzegovina.

El SDS acusó al partido gobernante de haber “robado la voluntad electoral de los ciudadano” y aseguró que tiene pruebas de diversas irregularidades, por lo que pidió la repetición de la votación en varias ciudades.

Después de que el SNSD lo proclamara ganador, Karan acusó al alto representante Schmidt de haber querido arrebatar al pueblo serbio el derecho a elegir a sus representantes.

