Vidas palestinas, devastadas por 2 años de guerra

JERUSALÉN.- Los números por sí solos no pueden capturar el impacto que la guerra entre Israel y el grupo Hamás ha tenido en la Franja de Gaza.

Pero pueden ayudarnos a entender cómo el conflicto ha trastornado por completas las vidas de 2,1 millones de palestinos que viven en el territorio y ha diezmado los 365 kilómetros cuadrados del territorio.

De cada 10 personas, una ha perdido la vida o ha sido herida en un ataque israelí. Nueve están desplazadas. Al menos tres no han comido durante días. De cada 100 niños, cuatro han perdido a uno de ambos padres. De cada 10 edificios que existían en Gaza antes de la guerra, ocho están dañados o destruidos. De cada 10 hogares, nueve están destruidos. De cada 10 acres de tierras de cultivo, ocho están arrasados (más de tres de cada cuatro hectáreas).

La guerra comenzó cuando militantes de Hamás lanzaron un ataque sorpresa contra Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1.200 personas, principalmente civiles, y llevando a 251 rehenes a Gaza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En respuesta, los líderes israelíes prometieron una ofensiva punitiva en la franja para aniquilar a Hamás y liberar a los rehenes.

Aquí un vistazo más detallado a la devastación que siguió, en cifras.

Aproximadamente el 11% de la población de Gaza ha muerto o ha sido herida

Los cementerios están desbordados. Numerosas fosas comunes salpican la franja. Ataques aéreos israelíes han matado a familias enteras en sus hogares. Más de 2.000 personas que buscaban comida han perdido la vida, según el Ministerio de Salud de Gaza. En algunos casos, Israel ha reconocido haber disparado tiros de advertencia a multitudes caóticas que intentaban obtener ayuda.

Los ataques israelíes a instalaciones de salud y las limitaciones en la entrada de suministros médicos han dejado a los médicos abrumadores tratando a víctimas de quemaduras graves, con equipos rudimentarios. Israel dice que ataca hospitales porque Hamás opera en ellos y los utiliza como centros de mando, aunque ha ofrecido pruebas limitadas.

Se ha visto a personal de seguridad de Hamás en hospitales y Hamás ha mantenido algunas áreas inaccesibles. Israel ha dicho que las restricciones a las importaciones son necesarias para evitar que Hamás obtenga armas.