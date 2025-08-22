logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Xi Jinping insta a “unidad” en el Tíbet

Por EFE

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Xi Jinping insta a “unidad” en el Tíbet

Pekín, China.- El presidente chino, Xi Jinping, instó a la “unidad” durante una inusual visita al Tíbet, cuya capital, Lhasa, acogió este jueves una ceremonia para conmemorar el 60 aniversario de la creación de la Región Autónoma, seis años después de la huida al exilio del dalái lama a la India tras un levantamiento fallido.

Se trata del segundo viaje de Xi como presidente a la región y está marcado por su simbolismo político después de que el dalái lama reafirmara que sólo la Fundación Gaden Phodrang, fundada por él, tiene autoridad para reconocer su futura reencarnación.

Pekín, por su parte, insiste en que su sucesor “deberá buscarse dentro de China y recibir la aprobación del Gobierno central”.

Xi instó ayer a funcionarios de la región a construir un Tíbet “unido, próspero, civilizado, armonioso y hermoso”, recoge la agencia estatal Xinhua, pese a las persistentes críticas internacionales sobre la situación de los derechos humanos y la libertad religiosa en la región himalaya.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El líder chino, que no mencionó directamente al dalái lama, agregó que se debe “garantizar la estabilidad” y “guiar al budismo tibetano en su adaptación a la sociedad socialista”, destacando “la importancia de mantener el liderazgo del Partido Comunista chino (PCCh)” en la región.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El terrorismo azota Colombia
El terrorismo azota Colombia

El terrorismo azota Colombia

SLP

AP

Al menos 17 muertos dejan el derribo de un helicóptero policial y el estallido de un cochebomba

Israel retomará la negociación
Israel retomará la negociación

Israel retomará la negociación

SLP

AP

Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dice que seguirá adelante con la toma de Gaza

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos
Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

Atacan 16 camiones en Sudán, con alimentos

SLP

AP

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte
Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

Huracán “Erin” se aleja de costa de Carolina del Norte

SLP

EFE

El meteoro provocó fuertes vientos e inundaciones