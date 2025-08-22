logo pulso
Advierten de sanciones a agentes extranjeros

Por El Universal

Agosto 22, 2025 03:00 a.m.
A
Advierten de sanciones a agentes extranjeros

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el agente extranjero que no cumpla con la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional será sancionado, luego de que el miércoles aseguró que en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador se fijaron límites a las corporaciones policiales de otros países, como la Administración para el Control de Drogas (DEA) de EU, que siguen vigentes.

Reiteró que hay buena relación entre México y Estados Unidos y colaboración en seguridad; debe haber actuación de cada país en su territorio contra la delincuencia, dijo.

“Un agente extranjero que no cumple con la Constitución y con la Ley de Seguridad Nacional, y que quiera hacer una operación en nuestro en país sin la autorización del gobierno mexicano, esta es la sanción”, dijo.

Indicó que cuando Estados Unidos declaró a varios cárteles del narcotráfico como grupos terroristas se modificó la Constitución para que no se preste a intervencionismo en nuestro país. “México es un país libre, independiente y soberano. Como lo he dicho: colaboramos, nos coordinamos, pero no nos subordinamos”, reiteró.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano”.

