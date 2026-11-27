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ZACATECAS, Zac.- El repunte en las denuncias por violencia familiar en Zacatecas mantiene bajo vigilancia a 51 agresores inscritos en el padrón de riesgo feminicida, fenómeno que también se ha reflejado en un alza de víctimas que requieren resguardo en la Casa de Emergencia de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que desde hace dos años comenzó a operar día y noche.

Según cifras oficiales de 2026, con corte al 24 de noviembre, la fiscalía ha recibido 2 mil 768 denuncias, 43 más que las registradas en 2025; de ese total, mil 839 se concretaron en carpetas de investigación por violencia familiar, además de nueve carpetas por feminicidio, un caso más en comparación con los ocho registrados el año pasado.

Además, se mantienen semaforizados a los agresores del padrón: tres en rojo (riesgo crítico), 22 en naranja (alto), ocho en amarillo (medio) y 17 en verde (bajo).

Este incremento también se ha reflejado directamente en la ocupación del refugio temporal del Centro de Justicia para las Mujeres, pues en 2025 se atendieron a 117 víctimas albergadas y en lo que va de este año suman 197 resguardos. En total, desde su puesta en operación en septiembre de 2024, ya suman 352.

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