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CIUDAD DE MÉXICO.- Sin acuerdos de fondo sobre la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 ni la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), concluyó la reunión entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal, en la que se pactaron tres nuevas mesas de negociación para los próximos 8 y 9 de diciembre.

“Hoy culminamos esta reanudación del diálogo. Las expectativas pues están ahí”, expresaron dirigentes de la disidencia magisterial al salir de la Secretaría de Gobernación.

Tras el encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el titular de Educación Pública, Mario Delgado, y el director general del Issste, Martí Batres, los maestros anunciaron que el próximo 17 de diciembre celebrarán su Asamblea Nacional Representativa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde definirán sus próximas acciones de lucha.

La dirigencia magisterial reprochó que las mesas tripartitas establecidas después de la huelga nacional no ofrecieron respuestas concretas a sus demandas y aseguró que los funcionarios federales reconocieron dificultades con diversos gobiernos estatales, incluidos algunos encabezados por Morena.

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