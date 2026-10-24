México alerta a connacionales por violencia en Italia
El consulado ofrece asistencia a mexicanos en Italia.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores de México manifestó su preocupación por la situación de los ciudadanos mexicanos en el norte de Italia, en el contexto de las recientes convocatorias a disturbios y actos de violencia programados para el sábado 24 de octubre.
El consulado proporcionó dos líneas de contacto:
- El número telefónico 0276 002310, extensiones 1 y 2
- La dirección de correo electrónico infomil@sre.gob.mx, para quienes necesiten asistencia.
Este nuevo llamado por parte del consulado se produce en un contexto de creciente violencia en Italia, donde el gobierno ha implementado medidas de seguridad tras los disturbios recientes en el centro de Milán.
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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se pronunció sobre la situación, reconociendo que la gran participación de jóvenes en los actos violentos era "dolorosa y aterradora".
Entre las medidas aprobadas, se introduce un nuevo delito que penaliza la participación violenta en manifestaciones, con penas que van desde cinco años de prisión y multas que pueden alcanzar los 20,000 euros.
Este decreto, que requiere la aprobación del Parlamento en un plazo de 60 días, también define que todos los individuos mayores de 14 años son culpables de sus actos a menos que se demuestre lo contrario.
En medio de este clima de tensión, la policía ha tenido que emplear métodos como cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
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