Amenaza Lorena a varios estados

CIUDAD DE MÉXICO.- En las primeras horas de este martes se formó la tormenta tropical Lorena, que ya dejó un muerto en Nayarit, deslaves en Sinaloa y se espera que en las próximas horas se convierta en huracán, dejando a su paso lluvias extraordinarias en Baja California Sur.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Lorena podría intensificarse a huracán categoría 1 a partir de este miércoles, con lluvias acumuladas de hasta tres veces el promedio mensual de septiembre en Baja California Sur.

En conferencia de prensa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el SMN advirtieron que sus bandas nubosas estarán ocasionando lluvias en la región sur de la península de Baja California y que durante la semana se extenderán hacia Sinaloa, Sonora, Nayarit, Durango y Chihuahua.

“Estaríamos viendo tres veces la lluvia del mes de septiembre en solo cuatro o cinco días, para que tengamos idea de la lluvia que estamos pronosticando”, explicó Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN.

Según el reporte, la trayectoria pronosticada de Lorena indica que podría impactar en tierra en su fase de tormenta tropical en la costa central de Baja California Sur este sábado; no obstante, en las próximas 24 a 36 horas se esperan acumulados de lluvia de entre 70 y 150 milímetros de lluvia y hacia el jueves podrían presentarse volúmenes torrenciales de 150 a 250 milímetros en Comondú y Mulegé.

En total, se estima un acumulado de lluvia de entre 250 y 350 milímetros en la región norte y centro del estado, incluso en la frontera con el estado vecino Baja California.

Fabián Vázquez señaló que, ante el desarrollo de Lorena, las áreas técnicas de la Conagua mantienen especial vigilancia sobre las presas, ríos y otros cuerpos de agua ubicados en Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, particularmente las que están a más de 90% de llenado, como son “Abraham González” y “Las Lajas”, en Chihuahua, así como “Picachos” y “Santa María”, en Sinaloa.

Aseguró que la Conagua mantiene preparadas a sus brigadas en todo el país, principalmente en los estados trayectoria de la tormenta, con el fin atender a la población que pudiera resultar afectada.

Por lo anterior, la Coordinación Nacional de Protección Civil llamó a la población en general, pero específicamente a las personas que habitan el noroeste del país, a extremar precauciones ante los efectos del ciclón tropical.

Explicó que se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (Misión ECO) en Baja California Sur y se visitan los 8 mil refugios temporales para garantizar que cuenten con condiciones seguras, habitables y sanitarias.