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En México, siete de cada 10 mujeres carecen de una jubilación o pensión contributiva en la vejez, debido a las desigualdades laborales, las brechas salariales y los años dedicados al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, señaló Isalia Nava Bolaños, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

México mujeres sin pensión contributiva

"No cuentan con pensiones contributivas y muchas no tienen posibilidades de participar en el mercado laboral, por sus antecedentes. Esto deriva en que dependan de las transferencias del gobierno o de apoyos de otros hogares", explicó en un comunicado.

Con base en los microdatos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, la especialista estimó que sólo 28% de las mujeres cuenta con una jubilación o pensión contributiva, frente a 44% de los hombres.

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A ello se suma que 45.8% de las pensiones de las mujeres corresponde a las de viudez, mientras que entre los varones la proporción es de apenas 0.1%, según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 2017.

Aunque las mexicanas tienen una esperanza de vida de 79.2 años, frente a 72.7 de los hombres, vivir más no se traduce necesariamente en mejores condiciones económicas.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), sólo 34% de las mujeres es titular de una cuenta de ahorro para el retiro, en comparación con 50% de los varones.

Nava Bolaños advirtió que las actuales generaciones de adultas mayores enfrentan las consecuencias de haber tenido menos oportunidades educativas y laborales, así como empleos informales, salarios bajos y trayectorias profesionales interrumpidas por la maternidad y el cuidado de familiares.

Dependencia económica y violencia en mujeres mayores

Las desigualdades persisten incluso entre quienes continúan trabajando después de los 65 años. Mientras 5.9% de las mujeres de ese grupo de edad recibe ingresos por trabajo subordinado, con un promedio mensual de siete mil 524 pesos, entre los hombres la proporción alcanza 16.6%, con nueve mil 843 pesos.

Los programas sociales constituyen una fuente de ingresos para 86.7% de las adultas mayores y 84.1% de los varones.

Sandra Barranco García, directora de Transversalización de Políticas Universitarias de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, aseguró que la dependencia económica también dificulta que las mujeres abandonen relaciones violentas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, 13% de las mexicanas de 60 años o más experimenta violencia psicológica y 4.7%, económica, durante los 12 meses previos al levantamiento.

Barranco García destacó que muchas mujeres continúan realizando labores de cuidado durante la vejez, sin recibir necesariamente la atención que ellas mismas requieren.

"Es crucial contar con un sistema nacional de cuidados. Sería ideal que todas quienes se dedican al hogar tengan una pensión, pues son labores no remuneradas que sostienen la fuerza de trabajo de un país", sostuvo.

Nava Bolaños dijo que sin avances en la formalización del empleo y la redistribución de las tareas domésticas y de cuidados, las nuevas generaciones de mujeres enfrentarán condiciones similares de vulnerabilidad económica.

"Pensemos en que las jóvenes de hoy son las mujeres mayores del mañana", indicó.