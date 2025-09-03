logo pulso
Nacional

Atacan un Centro de Rehabilitación en Gto.

Por El Universal

Septiembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Atacan un Centro de Rehabilitación en Gto.

DOLORES HIDALGO, Gto.- Tres hombres murieron en un ataque armado al Centro de Rehabilitación para Adictos “Alta Fortaleza” (anexo) ubicado a unos metros del panteón municipal de Dolores Hidalgo, Guanajuato.

El crimen se registró la mañana de este 2 de septiembre en el interior del anexo, informó el Gobierno Municipal.

Las tres personas fallecidas habían llegado de otras regiones del estado para recibir atención en el lugar.

Tras varias denuncias telefónicas de vecinos que escucharon los disparos, elementos de Policía Municipal, Guardia Nacional y Ejército arribaron al inmueble.

En el denominado “Centro de Recuperación para Enfermos, Alcohólicos y Drogadictos” ubicado en la carretera a Guanajuato número 54, encontraron a las víctimas en el piso y diversos casquillos de arma de fuego.

En un comunicado, el gobierno municipal señaló que personal encargado del lugar reportó que los responsables ingresaron al establecimiento y realizaron detonaciones de arma de fuego

Un equipo forense de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con agentes de Inteligencia Criminal, procesaron la escena, levantando los indicios, en tanto que los cadáveres de los tres jóvenes fueron trasladados a las instalaciones centrales del Servicio Médico Forense de la ciudad de Guanajuato.

