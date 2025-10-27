Ataques en Guachochi; hay 7 personas muertas

Chihuahua, Chih.- Siete personas fueron asesinadas durante los ataques armados registrados la madrugada de este domingo en Guachochi, que también dejaron siete heridas de bala.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur informó que inició con los trabajos de investigación para esclarecer los homicidios de las siete víctimas.

De manera oficial detalló que, en primera instancia, se recibió un reporte de la clínica del IMSS, en donde se informó sobre cinco personas muertas —cuatro hombres y una mujer— por heridas de arma fuego.

Se logró la identificación de tres de las cinco víctimas: Luis Ever C. P., de 44 años; Alicia B. T., de 43 años y Roberto R. R., de 39.

Además, se encontraron a dos personas sin vida sobre la carretera que conduce a la localidad de Yoquivo, a la altura del lugar conocido como El Lobito, quienes también presentaron impactos de bala.

De acuerdo con las indagatorias, algunos de los afectados circulaban a bordo de sus vehículos y otros caminaban por las colonias Turuseachi y El Lobito, cuando fueron alcanzadas por disparos de un enfrentamiento entre civiles armados.

Especialistas de la Unidad de Servicios Periciales procesaron las escenas, en donde aseguraron dos camionetas y un vehículo, todos con impactos de bala.