Aumentan amenazas a madre buscadora

Ciudad de México.- Ceci Flores, fundadora del Colectivo Madres Buscadores de Sonora, denunció que han aumentado las amenazas en su contra en los últimos días, para exigirle que deje de exhibir la inacción de las autoridades para buscar a miles de desaparecidos.

En entrevista con El Universal, previo a su participación en una reunión de familias buscadoras con monseñor Francisco Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, mostró decenas de llamadas que ha recibido y registrado en su teléfono celular en los últimos días, en las que la han amenazado con “desaparecerla” si no deja de realizar su labor de búsqueda.

“Todos los días, el teléfono te lo podría mostrar, en estos días he tenido más amenazas que nunca, en estos días, solamente en tres días, pudieras ver mi teléfono, solamente las ladas que no tienen registrados, son puras amenazas que he recibido en todos estos días, no paran de amenazarme, no paran de decirme que ya pare con esto, que ya no siga compartiendo, que no siga visibilizando, que no siga calentando el rancho”.

Ante las amenazas que ha recibido durante años, Ceci Flores contó que ha solicitado al gobierno federal que le brinde protección en tres ocasiones, la última hace tres meses, a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y hasta ahora se la han negado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por el contrario, en lugar de otorgarle protección o ayuda económica para seguir realizando la búsqueda de hijos, esposos, hermanos desaparecidos, le han pedido que deje de realizar su activismo.

Por otra parte, colectivos de familias buscadoras de desaparecidos de varios estados del país, se reunieron con Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, y Jorge Atilano González, director ejecutivo del Diálogo Nacional por la Paz, para presentar estrategias para agilizar la búsqueda de desaparecidos, que posteriormente serán entregadas a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Acusaron que las autoridades de todos los niveles de gobierno están rebasadas por la carga de trabajo, y la falta de personal, de recursos y tecnología.

Y en otros casos, no atienden a los familiares de las víctimas que acuden a denunciar una desparición, denunciaron.