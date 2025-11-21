Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ

Zacatecas, Zac.- Luego de un largo proceso jurídico y analizar el caso penal contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) resolvió cancelar su nombramiento como Investigador Nacional Nivel I, además de inhabilitarlo por 20 años.

Esta resolución ocurre a seis meses de que el exrector fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de una niña.

Ibarra Reyes nunca pisó la cárcel al acogerse a un proceso penal abreviado el pasado 16 de mayo, lo que le permitió pagar fianza para poder estar en libertad condicionada, ya que este delito en el estado de Zacatecas no estaba tipificado como delito grave.

Tras este hecho, la Legislatura de Zacatecas aprobó, en junio pasado, una reforma al Código Penal estatal en la que tipifica el delito de abuso sexual agravado como grave y se elimina el beneficio de la preliberación de los agresores.

En la resolución del Consejo General y de la Junta de Honor del SNII se relata que, tras recibir la denuncia, el hecho le fue notificado al exrector y tuvo 10 días hábiles para que expusiera su caso.