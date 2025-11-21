logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ES NIÑA!

Fotogalería

¡ES NIÑA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ

Zacatecas, Zac.- Luego de un largo proceso jurídico y analizar el caso penal contra el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, el Consejo General del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) resolvió cancelar su nombramiento como Investigador Nacional Nivel I, además de inhabilitarlo por 20 años.

Esta resolución ocurre a seis meses de que el exrector fue sentenciado a cuatro años de prisión por el delito de abuso sexual agravado en contra de una niña.

Ibarra Reyes nunca pisó la cárcel al acogerse a un proceso penal abreviado el pasado 16 de mayo, lo que le permitió pagar fianza para poder estar en libertad condicionada, ya que este delito en el estado de Zacatecas no estaba tipificado como delito grave.

Tras este hecho, la Legislatura de Zacatecas aprobó, en junio pasado, una reforma al Código Penal estatal en la que tipifica el delito de abuso sexual agravado como grave y se elimina el beneficio de la preliberación de los agresores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En la resolución del Consejo General y de la Junta de Honor del SNII se relata que, tras recibir la denuncia, el hecho le fue notificado al exrector y tuvo 10 días hábiles para que expusiera su caso.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Habrá alianza para 2027: Sheinbaum
Habrá alianza para 2027: Sheinbaum

Habrá alianza para 2027: Sheinbaum

SLP

El Universal

Daños por lluvias llegan a 4,500 mdp: AMIS
Daños por lluvias llegan a 4,500 mdp: AMIS

Daños por lluvias llegan a 4,500 mdp: AMIS

SLP

El Universal

Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ
Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ

Inhabilitan por 20 años al exrector de la UAZ

SLP

El Universal

Pacífica, segunda marcha de la Gen-Z
Pacífica, segunda marcha de la Gen-Z

Pacífica, segunda marcha de la Gen-Z

SLP

EFE