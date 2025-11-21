Daños por lluvias llegan a 4,500 mdp: AMIS

Ciudad de México.- Entre enero y octubre de 2025, las aseguradoras han pagado ocho mil cuatro millones de pesos por daños derivados de fenómenos hidrometeorológicos, un aumento de 21% respecto a todo 2024, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Solo las lluvias registradas entre el 7 y el 11 de octubre acumulan casi cuatro mil 500 millones de pesos en indemnizaciones. La AMIS atribuyó el incremento tanto al mayor número de bienes asegurados como a la severidad de las precipitaciones ocurridas este año.

Durante ese evento climático, originado por una baja presión en el Golfo de México, se reportaron siete mil 134 siniestros por un monto estimado de cuatro mil 473 mdp. El 85% corresponde a daños en viviendas, comercios e infraestructura gubernamental, mientras que 680 millones de pesos se relacionan con vehículos afectados.

Veracruz concentró 80% de los reportes, seguido por Puebla con 9% e Hidalgo con 3.8%. En el caso de automóviles, se documentaron dos mil 894 siniestros, de los cuales dos mil 778 se ubicaron en Veracruz.

La organización destacó que los riesgos climáticos están aumentando y que el país mantiene una alta exposición a desastres naturales.