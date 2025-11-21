Pacífica, segunda marcha de la Gen-Z

Ciudad de México.- La escasa asistencia, apenas dos centenares de personas, y un fuerte dispositivo policial marcaron la segunda marcha de la autodenominada Generación Z celebrada este jueves en Ciudad de México, que coincidió sin incidentes con el tradicional desfile militar.

La segunda movilización de la Generación Z ocurrió cinco días después de la primera que reunió a unos 17.000 manifestantes y que acabó con cerca de una veintena de policías y 100 civiles heridos, así como una veintena de personas detenidas, luego de un enfrentamiento entre las autoridades y un grupo de personas encapuchadas en las puertas de Palacio Nacional en el centro de la capital mexicana.

La movilización fue convocada en dos puntos de la capital, el Ángel de la Independencia y en Ciudad Universitaria, en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde no se reunió nadie.

Desde el Ángel de la Independencia, un grupo de cerca de 200 personas iniciaron la caminata que recorrió la céntrica avenida Reforma hasta una calle antes del Zócalo donde una línea de agentes les bloqueó el paso, ya que a esa misma hora se desarrollaba el desfile militar del 20 de noviembre.

En un comunicado, la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana informaron que la manifestación registró “una afluencia aproximada de 150 personas”.