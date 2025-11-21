logo pulso
Nacional

Habrá alianza para 2027: Sheinbaum

Por El Universal

Noviembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Habrá alianza para 2027: Sheinbaum

Ciudad de México.- En enero de 2026 se hará el anuncio oficial de que Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) refrendarán su alianza para las elecciones intermedias de 2027.

Así lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum a diputados y senadores de los grupos parlamentarios pertenecientes a las bancadas de la 4T. Lo hizo en una reunión privada en la que les retiraron los celulares a los congresistas, a fin de evitar que el mensaje se filtrara a los medios.

En el encuentro, los congresistas fueron dispuestos en sillas y en el pódium estuvieron los coordinadores en el Senado Adán Augusto López, por Morena; Manuel Velasco, por PVEM, y Alberto Anaya, del PT, además de los líderes en la Cámara Baja Ricardo Monreal, por Morena; Reginaldo Sandoval, del PT, y Carlos Puente, del PVEM, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Velasco, todos acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien estuvo al centro.

Más adelante, la presidenta dijo que juntos son más fuertes, por lo que adelantó que en el mes de enero se anunciará que la coalición Juntos Hacemos Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, irá unida en las elecciones intermedias de 2027.

