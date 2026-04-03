Iztapalapenses asisten a la 183 Representación

Ciudad de México.- Con el orgullo de ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, habitantes de la alcaldía Iztapalapa asisten a la 183 Representación de la Semana Santa en este Jueves Santo.

Una vez más, la Marcha Dragona se escuchó en calles de alcaldía Iztapalapa, conmemorando los pasajes del Jueves Santo. La Marcha Dragona se divide en tres toques con los que se hace alusión a los tres llamados para entrar a escena, siendo el tercero el más corto.

Este Jueves Santo arrancó con una procesión por los Ocho Barrios como símbolo de su unidad. El recorrido fue encabezado por Jesús, sus apóstoles y su madre, seguidos por el pueblo judío, autoridades del Sanedrín16 y el Ejército Romano, estos últimos a pie o a caballo. Todos ellos escoltados por los nazarenos y mujeres de pueblo.

Más tarde iniciaron las escenas en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac (Primer Concilio -venta de Judas-, Última Cena y Lavatorio de Pies).

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También se llevaron a cabo las escenas en el Cerro de la Estrella la oración del huerto, las tentaciones de Luzbel y aprehensión de Jesús.

Y en la Macroplaza del Jardín Cuitláhuac el juicio de Jesús en el Sanedrin, juicio en casa de Annás, la negación de Pedro y Jesús es llevado al calabozo.