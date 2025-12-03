logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Fotogalería

BIENVENIDA A LA FAMILIA DE SU PROMETIDO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Conflicto vecinal acaba a machetazos en Mérida

Por El Universal

Diciembre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Conflicto vecinal acaba a machetazos en Mérida

MÉRIDA, Yuc.- Un conflicto añejo entre vecinos en el fraccionamiento Vergel III, en la zona oriente de Mérida, derivó en dos agresiones con machetes en las primeras horas de este martes.

El reporte policiaco indica que primero atacaron a un hombre conocido, como “Pinto” y, en respuesta a la agresión, otro sujeto identificado como “Lara” resultó herido.

El primer hecho ocurrió en el citado fraccionamiento, donde una mujer reportó que su hijo y su amigo, conocido como “Pinto”, eran perseguidos por dos hombres identificados como “Lara” y “Charlie”.

En esta primera agresión, “Pinto” sufrió una herida cortante en la parte posterior de la cabeza y una lesión con fractura expuesta en la muñeca izquierda, por lo que fue trasladado de emergencia al hospital. El otro joven logró huir del lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Minutos después, el conflicto continuó en otro predio de la zona habitacional, donde una mujer informó que su pareja, apodado “Lara”, fue atacado con un machete por un sujeto apodado “Telechovis”, quien acompañaba a “Pinto” durante el primer ataque.

“Lara” presentó una herida cortante en la barbilla, pero se negó a recibir atención de los servicios de emergencia.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mueren dos criminales tras enfrentamiento
Mueren dos criminales tras enfrentamiento

Mueren dos criminales tras enfrentamiento

SLP

El Universal

Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.
Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.

Continúa la ola de violencia en Culiacán, Sin.

SLP

El Universal

En tres días, cinco residencias fueron atacadas a balazos, dejando una persona muerta

Autorizan capacitación de militares mexicanos
Autorizan capacitación de militares mexicanos

Autorizan capacitación de militares mexicanos

SLP

El Universal

Avala el Senado aspirantes a FGR
Avala el Senado aspirantes a FGR

Avala el Senado aspirantes a FGR

SLP

El Universal

Perfiles morenistas dominan lista de candidatos a ocupar el cargo del ente federal