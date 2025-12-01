logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Fotogalería

ARMONÍA ENTRE “LOS APÓSTOLES”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Decenas marchan por la paz en Ciudad Victoria

Por El Universal

Diciembre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Decenas marchan por la paz en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamps.- Con ropa blanca, cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde pidieron frenar la violencia y mejores condiciones de seguridad.

La nutrida manifestación inició en la plaza Hidalgo (entre las calles 8 y 9 Hidalgo), desde donde partieron con destino a la plaza Juárez.

El recorrido lo hicieron de forma pacífica, mostrando mensajes como los siguientes: “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, y una enorme manta al frente que decía “Victorenses unidos por la paz”.

Varios de los participantes aseguraron que la marcha se realizó sin ningún tinte político o partidista, sino que se trató de una expresión de ciudadanos preocupados por los hechos de inseguridad y buscando generar conciencia social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Al concluir la caminata los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, pero a diferencia de marchas anteriores, en esta ocasión no lo hicieron frente a las escalinatas del Gobierno del Estado, sino en la parte contraria, frente al edificio del Centro Cultural Tamaulipas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Línea A, pozo sin fondo
Línea A, pozo sin fondo

Línea A, pozo sin fondo

SLP

El Universal

Le inyectan millones, pero aún así el servicio falla constantemente

Oaxaqueña fallece al caer del muro fronterizo
Oaxaqueña fallece al caer del muro fronterizo

Oaxaqueña fallece al caer del muro fronterizo

SLP

El Universal

Blinda Ejército a la ruta del limón
Blinda Ejército a la ruta del limón

Blinda Ejército a la ruta del limón

SLP

El Universal

Desplegan 10 mil 600 elementos militares y de la GN en la zona

Harfuch presenta avance en seguridad
Harfuch presenta avance en seguridad

Harfuch presenta avance en seguridad

SLP

El Universal