Decenas marchan por la paz en Ciudad Victoria
Ciudad Victoria, Tamps.- Con ropa blanca, cartulinas y mantas, decenas de personas participaron en la Marcha por la Paz en el centro de Ciudad Victoria, donde pidieron frenar la violencia y mejores condiciones de seguridad.
La nutrida manifestación inició en la plaza Hidalgo (entre las calles 8 y 9 Hidalgo), desde donde partieron con destino a la plaza Juárez.
El recorrido lo hicieron de forma pacífica, mostrando mensajes como los siguientes: “Dios bendiga a México”, “El diálogo es el camino a la paz”, y una enorme manta al frente que decía “Victorenses unidos por la paz”.
Varios de los participantes aseguraron que la marcha se realizó sin ningún tinte político o partidista, sino que se trató de una expresión de ciudadanos preocupados por los hechos de inseguridad y buscando generar conciencia social.
Al concluir la caminata los manifestantes se concentraron en la plaza Juárez, pero a diferencia de marchas anteriores, en esta ocasión no lo hicieron frente a las escalinatas del Gobierno del Estado, sino en la parte contraria, frente al edificio del Centro Cultural Tamaulipas.
