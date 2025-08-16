Desmantelan laboratorio clandestino

Ciudad de México.- Autoridades desmantelaron este viernes un narcolaboratorio clandestino en el municipio de San Blas, en el estado de Nayarit, donde decomisaron casi trece toneladas de presunta metanfetamina.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), precisó que las acciones se realizaron en el poblado de Boca del Asadero, donde agentes de la Armada de México localizaron y neutralizaron un laboratorio.

En el inmueble decomisaron aproximadamente 12,850 kilos de metanfetamina, 54,500 litros de sustancias químicas, 13,830 kilos de precursores químicos sólidos, dieciocho reactores, veinte condensadores, cinco mezcladoras, veintidós centrifugadoras de treinta kilos y material diverso.

“Con este aseguramiento, la afectación económica a la delincuencia organizada se estima en aproximadamente 3,481,502,208 pesos”, precisó la dependencia.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mensaje se añadió que con el operativo se evitó la producción de 320 millones de dosis de droga “que no llegarán a las calles ni pondrán en riesgo la salud de los jóvenes” en el país.

La acción realizada en San Blas fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la SSPC.