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PUEBLA, Pue.- Eduardo Velázquez Medina, presidente municipal de Atzitzintla, Puebla, fue detenido por autoridades federales, derivado de los delitos de secuestro exprés y robo de vehículo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, el edil mantenía una relación de compadrazgo con Genaro Zúñiga Alvarado, líder del grupo delictivo Los Zúñiga.

Su captura es resultado de los trabajos de inteligencia e investigación para desarticular a Los Zúñiga, dedicados al robo de autotransporte de carga, cuyo principal corredor de operación era la carretera federal 150-D, Puebla-Veracruz.

Las indagatorias para desarticular a este grupo criminal se han desarrollado en distintas etapas. En agosto pasado, fue arrestado Genaro Zúñiga junto con dos mujeres, en Cuitláhuac, Veracruz.

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En septiembre, fue aprehendido Said de Jesús Godos Luna, alcalde de Tepeyahualco; también en ese mismo mes, se desplegó un operativo con más de mil elementos en la localidad Esperanza.

En esa ocasión fueron detenidas 12 personas, entre ellas, Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza y Abigail Contreras Camacho, directora de Seguridad Pública del municipio, Efraín Rojas Arcos y Eduardo Ramos Montiel, trabajadores del Ayuntamiento. En octubre se realizaron dos inspecciones en inmuebles vinculados con el grupo.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que estas acciones forman parte de la Operación Enjambre.

“Los trabajos de inteligencia e investigación permitieron identificar indicios que vinculan a Eduardo “N” con el líder de Los Zúñiga. Este grupo es investigado por robo al

autotransporte de carga en la carretera federal 150-D Puebla–Veracruz, así como por extorsión, secuestro exprés, asaltos en la carretera y delitos contra la salud”, indicó.

Destacó que con la detención del alcalde de Atzitzintla, suman seis servidores públicos detenidos, entre ellos tres presidentes municipales, como resultado de diversas acciones operativas.

En la captura del alcalde Eduardo Velázquez participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, Guardia Nacional (GN), Agencia de Investigación Criminal (AIC), y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía General de Puebla.