Fernández Noroña llora por Palestina

Ciudad de México.- El senador Gerardo Fernández Noroña se conmovió hasta las lágrimas al narrar las condiciones en que viven miles de palestinos en centros de refugio, a quienes visitó en su viaje a Medio Oriente.

Durante su videocharla de ayer en redes sociales, el legislador morenista se dio tiempo para arremeter en contra quienes critican su gira internacional y dijo que su objetivo no es pasear ni hacer turismo político o legislativo, sino mostrar su solidaridad con un pueblo que está siendo masacrado y que “tiene derecho a existir”. Dijo que en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, sólo estuvo 12 horas y que desde los medios de comunicación y la derecha ya le apodan el Jeque Noroña.

“Cómo les pesa. ¿Qué vengo representando?, lo que represento es el humanismo, el compromiso, la solidaridad entre pueblos, la lucha por la verdad y la justicia, eso vengo representando”, aseguró al tiempo que se le llenaron los ojos de lágrimas.

El expresidente del Senado informó que no le será posible entrar a Jerusalén ni a la Franja de Gaza porque no le garantizan su seguridad, pero anunció que en los próximos días se entrevistará con importantes funcionarios y, entre otros temas, hará gestiones para que México reciba a niños palestinos huérfanos.

