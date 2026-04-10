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Gobierno federal asegura avances rumbo al Mundial 2026

A 62 días de la inauguración, Gabriela Cuevas afirma que "vamos bien" y reportan avances en canchas y programas

Por El Universal

Abril 10, 2026 09:17 a.m.
A
Gobierno federal asegura avances rumbo al Mundial 2026

Gabriela Cuevas Barrón, coordinadora de los trabajos del gobierno federal para el Mundial 2026, aseguró que "vamos bien" y ya se tienen los compromisos cumplidos, a 62 días de la inauguración del gran evento deportivo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 10 de abril en Palacio Nacional, Cuevas destacó los ensayos que se tuvieron en las ciudades sede Monterrey y Guadalajara, donde se jugaron los partidos de repechaje.

Roa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), destacó los avances del Mundial Social, con reconstrucción, mantenimiento y construcción de canchas y murales en el país.

Reportó que van mil 828 canchas que ya están en proceso de terminar, de 3 mil 612 planeadas.

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"Estamos cuidando los avances para que todo esté de manera muy clara y transparente", dijo la titular de la Segob.

Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, destacó la construcción y rehabilitación de canchas en todo el país y los mecanismos de obra comunitaria para involucrar a los vecinos y las vecinas.

Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que ha sido un éxito el Mundial Social, y destacó la Copa Escolar y la Copa Conade.

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