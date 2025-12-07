Huachicol sigue en Huehuetoca

Huehuetoca, Méx.- El robo de combustible continúa activo en este municipio, predios asegurados desde hace años vuelven a ser utilizados para la extracción ilegal, pese a los operativos implementados por autoridades estatales y federales y a la presencia permanente de personal de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ubicado en el norte del Valle de México, el municipio mexiquense de Huehuetoca colinda con Zumpango, Coyotepec y Tequixquiac y es atravesado por ductos provenientes de la refinería de Tula.

Su territorio conecta con la autopista México-Querétaro y con la caseta de Tepotzotlán, corredores en los que autoridades estatales han detectado movimientos recurrentes vinculados a tomas clandestinas.

Con el paso de las semanas, grupos dedicados al huachicol reactivan puntos previamente asegurados, como ocurrió en un terreno de 6 mil 263.17 metros cuadrados en la Cerrada del Piñón, barrio de Santa María, intervenido desde 2023 por la Agencia de Investigación Criminal.

Cifras de Pemex publicadas por el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) indican que entre enero y septiembre de 2025 se localizó una toma clandestina cada 20 horas con 17 minutos en el Estado de México.

En ese periodo, Huehuetoca registró 85 puntos detectados, la segunda cifra más alta del estado; Axapusco encabezó la lista con 117.

El pasado 25 de noviembre, personal de Pemex volvió a ingresar al predio tras detectarse nuevamente la extracción de combustible en un ducto que se encuentra en este terreno delimitado por una barda de ladrillo rojo.

“Recibimos el aviso por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de que en este lugar se localizó nuevamente una toma clandestina a pesar de ya haber sido intervenida con anterioridad, pasa seguido”, comentó uno de los elementos de Pemex que arribó al sitio para llevar a cabo el protocolo y suspender la toma.

Los técnicos de la empresa estatal encapsularon la válvula para frenar la ordeña del ducto, un procedimiento que, según trabajadores que participaron en el operativo, se realiza con frecuencia. “Aquí es común que nos llamen dos veces por semana por situaciones similares”, afirmaron en entrevista.