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La reducción de la jornada laboral a 46 horas semanales, que entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2027, obligará a empresas de Soledad de Graciano Sánchez a revisar sus plantillas de trabajadores y, en algunos casos, contratar más personal para mantener sus operaciones, principalmente en los sectores comercial y restaurantero, señaló el titular de Desarrollo Económico, Héctor Xavier Andrade Ovalle.

El funcionario sostuvo que los establecimientos que trabajan los siete días de la semana tendrán que cubrir los espacios que se generen con la disminución de horas laborales, por lo que algunos negocios ya prevén incrementar su número de empleados.

Indicó que otras empresas podrían optar por el pago de horas extras para cubrir sus necesidades operativas, una medida que también representaría ingresos adicionales para los trabajadores.

Explicó que esta modificación a la jornada laboral no será el único factor que genere movimiento en el mercado de trabajo, pues durante la temporada navideña también se requiere reforzar las plantillas ante el incremento de ventas y actividad comercial.

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En el caso del sector industrial, mencionó que empresas como Bachoco, Apelsa y Suacero deberán comenzar a ajustar sus esquemas de contratación para cumplir con la reducción de las primeras dos horas de trabajo a partir de enero.

Consideró que estos cambios representarán un movimiento en el mercado laboral de Soledad y del país, tanto por la contratación de personal para cubrir las necesidades de las empresas como por los ajustes que implicará la nueva disposición.