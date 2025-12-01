Marinos abaten al “Pichón” durante tiroteo en Sinaloa

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) abatieron en Sinaloa a Pedro Insunza Coronel, alias El Pichón, quien era buscado por Estados Unidos y miembro de la facción de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, líder de una célula del Cártel de Sinaloa.

En otra acción fue detenido en España Alejandro Reynoso Jiménez buscado por la Interpol y relacionado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien operaba narcobodegas en Jalisco para exportar precursores químicos utilizados en drogas como metanfetamina y cocaína, así como equipo para la producción de fentanilo.

El titular de la Semar, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles dijo que El Pichón es un segundo nivel de la relación del Chapo Isidro.

“Es muy importante y creemos que eso va a ayudar a disminuir sobre todo el tema de producción de drogas sintéticas”, aseveró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se informó que personal de la Semar, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR) catearon dos domicilios asociados a El Pichón.

Los hechos ocurrieron al realizar recorridos de seguridad, cuando los uniformados fueron agredidos a balazos y al ver en peligro repelieron la agresión, controlaron la situación.

Ahí realizó la captura de Adelemo Pérez Hernández, alias Lemu, identificado como operador logístico y Miguel Ángel Villalba Castillo, sicario de la célula criminal y El Pichón perdió la vida.

Los agentes aseguraron tres pistolas, una granada y un kilo de pastillas de fentanilo. En los inmuebles cateados, ubicados en Guasave y Ahome, se incautaron dos armas de fuego, cuatro vehículos y dos celulares.