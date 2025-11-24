Matan a exedil de Zongolica, Veracruz

Xalapa, Ver.- En medio de una de las más fuertes oleadas de violencia política en Veracruz, el líder indígena, exalcalde, exdiputado y exdirigente estatal del PRD, Juan Carlos Mezhua, fue asesinado a tiros este domingo en la Sierra de Zongolica, un crimen que conmocionó a la sociedad y a la clase política.

El ataque a balazos se registró cerca en una calera de la propiedad de la víctima, ubicada en la comunidad Piedras Blancas, donde —según sus familiares— había sido citado a una reunión.

Cuando el político arribó al sitio, hombres armados, que viajaban en dos camionetas, le dispararon en múltiples ocasiones. El ataque se perpetró a unos 50 metros de una base de la Guardia Nacional.

Minutos después, sus familiares difundieron un mensaje en la cuenta personal de Juan Carlos Mezhua, donde reportaban su asesinato y recriminaban a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Rocío Nahle por la llamada Estrategia de Paz.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la Presidenta de la República. Aquí los resultados de su Estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre íntegro y de mucho oficio político, gran ser humano”, dijeron.

Juan Carlos Mezhua fue alcalde perredista en Zongolica, así como diputado local y federal y exdirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual posteriormente renunció para convertirse en un político independiente.

En la elección a la gubernatura del 2024 buscó, sin éxito, ser candidato independiente; y en la elección municipal del presente año, fue candidato independiente a la alcaldía, donde logró el segundo lugar.

La víctima trabajaba actualmente en la conformación de un partido político, denominada Movimiento Independiente por Veracruz; a la par de atender sus empresas de extracción de piedras, producción de café y de diversos insumos agrícolas.

El asesinato de Juan Carlos Mezhua viene precedido de una oleada de violencia contra políticos en el estado de Veracruz durante el presente año, con un recuento de al menos 14 actores políticos asesinados.