Matan a un alcalde del PV en Hidalgo

El asesinato del presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, ha generado una ola de indignación en la entidad, donde autoridades y habitantes exigen una investigación transparente.

De acuerdo con Avelino Tovar, delegado nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), instituto político del cual emanaba el alcalde, no se puede permitir que en Hidalgo el asesinato de una autoridad se vuelva parte de lo cotidiano.

La noche del pasado lunes, a las 20:30 horas, el alcalde regresaba de sus actividades a su domicilio ubicado en la colonia La Estancia, en la cabecera municipal. Al llegar ya lo esperaban dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en cinco ocasiones.

Sus familiares salieron al escuchar los disparos, lo que provocó una crisis nerviosa en su esposa e hijos y aunque el edil fue trasladado de emergencia a una clínica particular, ya no tenía signos vitales.

Tras el crimen, las autoridades iniciaron las investigaciones y la revisión de las cámaras de videovigilancia. También se desplegó un operativo de búsqueda por los caminos vecinales del municipio.

Hasta el momento, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), encabezada por Francisco Fernández Hasbún, no ha emitido información oficial sobre el avance de las investigaciones. Sólo se confirmó el inicio de una carpeta de investigación por homicidio doloso.

Miguel Bahena, de 47 años, deja en la orfandad a siete hijos.