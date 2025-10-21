logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDRÉS INICIA SU FE

Fotogalería

ANDRÉS INICIA SU FE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Maximina lo perdió todo en la crecida

Por El Universal

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Maximina lo perdió todo en la crecida

Ilamatlán, Ver.- Maximina Ramírez Hernández lleva más de una semana sin saber nada de su mamá y hermana; la crecida del río por las intensas lluvias de la semana pasada arrastró su casa junto a ellas en Chahuatlán, una localidad náhuatl, entre los límites de Veracruz e Hidalgo.

“Sabemos que todos estamos tristes, pero yo estoy más triste porque mi familia se me fue. A mí me hace falta mi mamá, me hace falta mi hermana, no tengo casa, mis hijos tienen hambre, tengo que darles de comer, mis hijos quieren estar en su casa”, llora inconsolable ante los habitantes de la comunidad serrana que muestran con tristeza y desolación la devastación que les dejó el temporal atípico.

Relata que, a su mamá, Lucinda Hernández Domínguez, no le dio tiempo de salir de la casa, ante la creciente que se aproximaba en la localidad enclavada en la sierra de la huasteca baja, a unas tres horas del municipio de Huayacocotla, Veracruz, porque estaba acomodando cosas y los papeles de su pensión para adultos mayores.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal o federal ha buscado a Lucinda y Anselma, asegura Maximina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hace unos días, los habitantes de Chahuatlán, una localidad dedicada al cultivo de chile, maíz y frijol, recibieron ayuda y solidaridad de sus vecinos de Xoxocanapa y el Plan, también pertenecientes al municipio de Ilamatlán, quienes les entregaron víveres que trasladaron a pie por la sierra.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

México y EU, contra tráfico de armas
México y EU, contra tráfico de armas

México y EU, contra tráfico de armas

SLP

EFE

Nueva balacera en penal de Culiacán
Nueva balacera en penal de Culiacán

Nueva balacera en penal de Culiacán

SLP

El Universal

Justicia para cura piden en Chiapas
Justicia para cura piden en Chiapas

Justicia para cura piden en Chiapas

SLP

El Universal

Marchan, a un año del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez

Aprehenden a “La Jefa”
Aprehenden a “La Jefa”

Aprehenden a “La Jefa”

SLP

El Universal