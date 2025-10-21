Maximina lo perdió todo en la crecida

Ilamatlán, Ver.- Maximina Ramírez Hernández lleva más de una semana sin saber nada de su mamá y hermana; la crecida del río por las intensas lluvias de la semana pasada arrastró su casa junto a ellas en Chahuatlán, una localidad náhuatl, entre los límites de Veracruz e Hidalgo.

“Sabemos que todos estamos tristes, pero yo estoy más triste porque mi familia se me fue. A mí me hace falta mi mamá, me hace falta mi hermana, no tengo casa, mis hijos tienen hambre, tengo que darles de comer, mis hijos quieren estar en su casa”, llora inconsolable ante los habitantes de la comunidad serrana que muestran con tristeza y desolación la devastación que les dejó el temporal atípico.

Relata que, a su mamá, Lucinda Hernández Domínguez, no le dio tiempo de salir de la casa, ante la creciente que se aproximaba en la localidad enclavada en la sierra de la huasteca baja, a unas tres horas del municipio de Huayacocotla, Veracruz, porque estaba acomodando cosas y los papeles de su pensión para adultos mayores.

Hasta el momento ninguna autoridad estatal o federal ha buscado a Lucinda y Anselma, asegura Maximina.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hace unos días, los habitantes de Chahuatlán, una localidad dedicada al cultivo de chile, maíz y frijol, recibieron ayuda y solidaridad de sus vecinos de Xoxocanapa y el Plan, también pertenecientes al municipio de Ilamatlán, quienes les entregaron víveres que trasladaron a pie por la sierra.