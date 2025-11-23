México camina con la 4T: CSP

Oaxaca, Oax.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el país no retrocederá a lo que definió como “el régimen de corrupción y privilegios”, y enfatizó que el gobierno camina con el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación.

“Hay algunos, poquitos nomás, que quieren regresar al régimen de corrupción y privilegios, pero que les decimos: no más, México camina por el rumbo de la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, comentó.

En su participación durante el informe del Plan General Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, Sheinbaum reiteró que mantiene su compromiso del principio fundamental de la 4T, “primero los pobres”, y afirmó que los recursos públicos ya no pertenecen a la élite política y económica.

“Nuestros principios: por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Nosotros tenemos esa máxima: el dinero es del pueblo, del pueblo de México, nunca más de los poderosos, de los privilegiados”.

La Mandataria federal hizo una referencia al actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al señalar que es “un indígena mixteco”, y atribuyó su llegada al cargo a la reforma que permitió la elección del Poder Judicial. Durante su gira de este fin de semana, la Presidenta de México encabezó en Chiapas las inauguraciones de las estaciones Tonalá y Arriaga del tramo 1 de la Línea K del Tren Interoceánico.

PROTESTAN MAESTROS

Maestros disidentes de la sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) protestaron este sábado en el arranque del programa “Plan Lázaro Cárdenas”, encabezado por la presidenta en el municipio de San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

Mientras la mandataria anunciaba los alcances del nuevo programa federal, los maestros arribaron al acto oficial y derribaron las vallas de seguridad para arengar y exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

“¡Abrogación, Reforma ISSSTE y Educativa¡” fue la consigna que el grupo de docentes, agremiados en la delegación sindical de la Mixteca, escribió en cartulinas para mostrarlas a unos cincuenta metros del evento presidencial.