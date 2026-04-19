México cuenta con camiones muy viejos

Ciudad de México.- México cuenta con un parque vehicular de camiones y autobuses con una antigüedad promedio de 19 años, casi el doble de sus dos principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, donde la flota tiene una década.

También son más antiguos que en Brasil, donde la media es 12 años, así como en Europa y Asia, lo que contribuye a la obsolescencia, contaminación e inseguridad del parque vehicular.

Sólo Perú tiene camiones más antiguos, con una edad de 20 años, de acuerdo con datos de la Dirección General de Autotransporte Federal de México y la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.

Con el fin de tratar de estimular la venta de unidades más modernas, el gobierno federal lanzó el pasado 26 de marzo el Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, que otorgará beneficios fiscales a quienes compren camiones o autobuses hechos en México. Al mismo tiempo, el programa encarece la importación de camiones usados desde Estados Unidos.

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El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact), Rogelio Arzate, destacó que en Estados Unidos existe un programa de renovación del parque de camiones pesados específico y bien instrumentado, lo que permite comercializar unidades más nuevas.